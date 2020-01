Entwurf für das Rheinufer : So will ein Architekturstudent Bonn und den Rhein vernetzen

Das linke Rheinufer in Bonn bietet zu wenig Anknüpfung zwischen der Stadt und dem Fluss, findet ein Architekturstudent aus Münster. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Bonner Innenstadt fehlt der direkte Bezug zum Fluss. Dies zumindest kritisiert der Architekturstudent Alan Moussa. In seiner Masterarbeit skizzierte er eine Alternave. Der Stadt Bonn gefiel dieser Entwurf so gut, dass sie ihn in einer Schaufensterausstellung zeigen lässt.

Von Matthias Lorenz

Das Verhältnis zwischen der Bonner Innenstadt und dem Rhein gestaltet sich schwierig. Während der rechtsrheinisch gelegene Stadtteil Beuel gut mit dem Fluss vernetzt ist, fehlt in der linksrheinisch gelegenen Innenstadt der direkte Bezug zum Fluss. Dies zumindest kritisiert der Architekturstudent Alan Moussa aus Münster und griff das Thema für seine Masterarbeit auf. Das Ergebnis ist die rund 170 Seiten lange Masterarbeit „Stadt zum Rhein“. Dabei kam ein städtebaulicher Entwurf heraus, der neben infrastrukturellen und landschaftsarchitektonischen auch soziale und künstlerische Veränderungen vorschlägt. Der Stadt Bonn gefiel dieser Entwurf so gut, dass sie ihn noch bis Ende Januar in einer Schaufensterausstellung zeigen lässt.

Die Idee zum Thema der Arbeit kam dem gebürtigen Bonner Moussa in den Semesterferien beim Joggen in Bonn am Brassertufer: „Dabei habe ich das ungenutzte städtebauliche Potenzial, welches der Rhein bietet, gesehen und beschlossen, mich in meiner Masterthesis mit der Problematik näher zu befassen.“ Denn der Innenstadt fehle ein wirklicher Bezug zum Rhein. Dies merke er zum Beispiel auch daran, dass ihn dort immer wieder Touristen fragten, wo es denn nun zum Fluss gehe. Dass dieser Bezug fehlt, wird auch in der Stadtpolitik bemängelt: Moussa zitiert den FDP-Fraktionschef Walter Hümmrich, welcher anmerkt, dass sich die Stadt vom Rhein abwende: „An der Rheinpromenade herrscht pure Tristesse.“

Deswegen ist die Kernidee in Moussas Entwurf, die Stadt mit dem Fluss zu verweben. „Dafür muss nicht nur das Brassertufer aufgewertet, auch die Wegebeziehungen aus der Stadt zum Ufer müssen verbessert werden“, erklärt Moussa. Um dies zu erreichen, verändert der Entwurf am Ufer selbst und bis zur Innenstadt hin einiges: So sind unter anderem eine Rheinbühne als kulturelle Ergänzung zur Oper, ein Café mit Wassertaxihaltestelle und ein Rheinschwimmbad, in welchem die Bonner im Fluss baden können, vorgesehen. „Dadurch kann man den Fluss auf drei verschiedene Arten erleben: kulturell, als ökologische Infrastruktur und aktiv im Schwimmbad.“

In der Schaufensterausstellung „Stadt zum Rhein“ können Bonner die Entwürfe des Studenten Alan Moussa nachvollziehen. Foto: Benjamin Westhoff

Auch die Wege müssten umgestaltet werden: Das Ufer soll autofrei werden, die Situation für Radfahrer und Fußgänger wird verbessert. Vier zentrale Wege sollen von der Innenstadt hin zum Ufer führen. Auch diese werden gestaltet, unter anderem durch Kunstwerke und eine grüne Insel.

Was man dem Entwurf anmerkt: Er versucht nicht, die wahrscheinlichste Zukunft abzubilden. Moussas Ziel war es vielmehr, zu zeigen: Was wäre, wenn? Dabei sieht er es als Vorteil an, den Entwurf noch als Student entwickelt zu haben: „Da ist man freier.“ Doch auch für die Stadt habe es Vorteile, einen externen und spielerischen Entwurf zu erhalten. Solche Entwürfe hätten das Potenzial, neue Denkanstöße zu liefern. Aus diesem Grund erhofft sich Moussa, mit dem Entwurf die städtebauliche Debatte anregen zu können. Neue, kreative Ideen liefert er dafür auf jeden Fall genug.