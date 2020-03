100 Experten diskutieren : So will Bonn die Kinderarmut bekämpfen

100 Bonner Sozialexperten fordern eine gemeinsame Strategie gegen Kinder- und Familienarmut. . Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn. 100 Sozialexperten haben einen Maßnahmenkatalog beschlossen, mit dem die Kinderarmut in Bonn bekämpft werden soll. In manchen Punkten stoßen sie allerdings auf Ratlosigkeit.



Von Ebba Hagenberg-Miliu

Im wohlhabenden Bonn ist weiterhin jedes fünfte Kind von Armut betroffen. „Deshalb muss es eine Gesamtstrategie gegen Kinder-, Jugend- und Familienarmut geben“, sagte Ulrich Hamacher, Geschäftsführer des Diakonischen Werks in Bonn zu Beginn eines vom Runden Tisch gegen Kinderarmut organisierten Fachtags am Freitag. Am Ende verabschiedeten die 100 Teilnehmer aus Wohlfahrtsverbänden, Verwaltung, Vereinen und Politik einen Maßnahmenkatalog.

Ein kommunales Netzwerk soll Verantwortungen klar definieren und alle Akteure in Ämtern, bei Jobcenter und Agentur für Arbeit, Schulen, freien Trägern und im Gesundheitswesen sozialpolitisch handlungsfähig machen, steht darin. Und diese Strukturen und die präventiven Maßnahmen zur Entlastung von Familien wie Bonn-Ausweise und das kostenfreie Schulfrühstück seien dauerhaft sicher zu finanzieren.

Jugendamtsleiter Udo Stein hatte herausgestellt, dass es beim Begriff Kinderarmut um mehr gehe als nur um den Mangel an materiellen Ressourcen. „Kinderarmut ist zwar immer Familienarmut, aber zum großen Teil Teilhabe- oder Chancenarmut“, die allerdings häufig mit finanzieller Armut beginne. Wichtig sei, die zahlreichen Angebote der Stadtgesellschaft zielgenau ans Kind zu bringen. „Deshalb braucht es nicht immer mehr Leistungen, sondern eine zentrale Stelle, damit die Familien unbürokratisch und bedarfsgerecht Unterstützung erhalten“, sagte der Jugendamtsleiter. Auch der Ausbau der Kindertagesstätten- und Offene-Ganztags-Struktur sei unverzichtbar. „Es muss selbstverständlich sein, dass jedes Kind ohne Ausnahme einen Kindergartenplatz erhält“ und danach eine OGS besuchen könne. Zudem sei mehr bezahlbarer Wohnraum erforderlich, und alle Kinder und Jugendlichen sollten freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Speziell im Workshop „Lebenslagen Bonner Familien“ wurde die Tragik jedes fünften Bonner Kindes greifbar. Allein in Bezug auf unter Dreijährige fragten jährlich 400 Familien in Not beim Bonner Netzwerk Frühe Hilfen an, erläuterten deren Leiterinnen Susanne Absalon und Anja Henkel. Unterstützung brauchten vor allem Alleinerziehende, Eltern ohne ausreichende Sprachkenntnisse, psychisch oder chronisch Kranke und Wohnungslose. „Sie können die Entwicklung ihrer Kinder nicht adäquat begleiten und Kosten nicht bezahlen. Sie fühlen sich ohnmächtig und perspektivlos.“ Heutzutage würden aus armen Familien schon Grundschüler ohne Handy von Gleichaltrigen gemobbt. Für Alleinerziehende sei die Situation oft ein Teufelskreis: Ohne Job bekämen sie keinen Betreuungsplatz und ohne Betreuungsplatz keinen Job.

Zudem wüssten viele Betroffene nicht, welche Hilfen ihnen zustünden. In Befragungen hätten Eltern eine Vereinfachung von Antragstellungen gewünscht, einen niederschwelligen Zugang zu Betreuungsangeboten und kostenlose Sport-, Freizeit- und Nachhilfemöglichkeiten. Die Teilnehmer des Workshops wandten sich damit postwendend an Sozialamtsleiterin Gitte Sturm. Die machte jedoch klar, dass eine Beantragung der Kostenübernahme für Vereinszugehörigkeiten erneut bürokratischen Aufwand zur Folge hätte. „Warum halten dann die Bonner Vereine nicht selbst kostenlose Kontingente für Kinder armer Familien vor?“, fragte ein Sozialarbeiter. Die Lösung könne nur eine generelle Erhöhung des Kindergeldes sein, meinte ein anderer. Kinderärztin Ingeborg Schwalber-Schiffmann schilderte ergreifend das Schicksal von fünf Kindern einer Obdachlosen, die mit Übergewicht, Asthma, Hautproblemen und psychisch belastet in ihre Praxis kämen und unbedingt einer umfassenden Förderung bedürfen. „Wir müssen diese Mütter, die ihre Kinder ja lieben, mehr unterstützen“, forderte sie. In solchen Belastungssituationen seien weit mehr sozialpädagogische Familienhilfen nötig, damit die Kinder nicht abrutschten, war sich die Expertenrunde einig. Und die Information über mögliche Hilfen müsse in Bonn gebündelt abrufbar gemacht werden.

Kinderarmut 11.615 Kinder in Bonn betroffen 2018 waren 11.615 Kinder in Bonn von Armut betroffen. Bei den zu dem Zeitpunkt 55.692 minderjährigen Bonnern lebte also jeder fünfte Minderjährige unter der Armutsgrenze. Nach EU-Definition gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. Laut den Ergebnissen des Mikrozensus lag die Armutsgefährdungsschwelle für eine vierköpfige Familie 2017 in NRW bei monatlich 1987 Euro. .