Das geht unter die Haut : So war die Tattoo-Convention in Bonn

Viktor Wolf auf der Tattoo-Convention. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bei der Veranstaltung „Tattoo Tattaa“ im Basecamp stand die kreative Körperkunst im Mittelpunkt. Besucher ließen sich über den Körperschmuck informieren und schauten beim Live-Tätowieren zu.

Von Niklas Schröder

Am Wochenende surrte es überall im Basecamp. Dicht gedrängt standen die Besucher um die 26 Stände der Veranstaltung „Tattoo Tattaa“, ließen sich über den Körperschmuck informieren und schauten beim Live-Tätowieren zu. So mancher Mutige ließ sich gar selbst ein Tattoo stechen, das in dem Eintrittpreis von 15 Euro jedoch nicht enthalten war.

Am Stand der Bonner Skinfactory verzog Besucherin Stefanie (28) das Gesicht. Sie bekam gerade ihr erstes Tattoo auf den Oberarm gestochen. „Das wird ein fünfzehn Zentimeter großes Mandala“, erklärte Künstlerin Jenna Jay, die mit der Nadel über die Haut fuhr. Ein neuer Trend ließ sich auch direkt ausmachen: Viele Künstler zeichneten die Körpermotive ganz innovativ mit dem iPad vor. Besucherin Daniela saß bei einem Hamburger Tätowierer und wollte ihr Bienen-Waben-Tattoo ausmalen lassen. Künstler Evo fotogravierte das Tattoo und füllte auf dem Tablet das Motiv mit Farben. Das sei visueller, wie er erklärte.

Info Tipps vom Tätowierer Damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt, sollte sich der Kunde vorab gut informieren und eine klare Vorstellung davon haben, welches Motiv er möchte. Das erste Tattoo sollte nicht größer als fünf Zentimeter hoch und breit sein. Bei der Pflege sollte man auf die Anweisungen des Tätowierers hören. Am besten alle vier Stunden das Tattoo mit lauwarmem Wasser abwaschen und immer sorgfältig mit Spezialcremes einreiben. Vor allem sollte das Tattoo frische Luft bekommen, damit der natürliche Heilungsprozess beschleunigt werden kann. „Also am besten die Folie weglassen“. Die Heilung dauert in der Regel bis zu drei Wochen. Kunden sollten aber zwei Monate auf direkte Sonneneinstrahlung, Chlor und Saunagänge verzichten.

Ein paar Meter weiter hatte Viktor Wolf (31) seinen Stand aufgemacht. Für sein Tattoo-Studio in Bad Marienberg hat sich der Künstler auf etwas ganz Besonderes spezialisiert: „Ich mache Cover Ups, das heißt, ich rette Tattoos“, erklärte er. „Wenn der Name des Ex auf der Haut nicht mehr erkennbar sein soll, dann bekomme ich das meistens auch hin“, erzählte er. Seit zehn Jahren mache Wolf das jetzt und er hätte schon viel „komisches Zeug“ vor die Nadel bekommen. „Das heftigste war wohl ein Mädchen, was mit einem Tribal auf der Brust zu mir kam und das Motiv verändert haben wollte“, erinnerte sich der Tätowierer. Dafür habe er insgesamt 16 Stunden gebraucht. „Ich kann die meistens Tattoos retten, ja – aber dafür muss der Kunde zum Tätowierer auch Vertrauen haben“, erklärte er. „Der Kunde gibt das Thema vor, aber zum Retten brauch man die künstlerische Freiheit“.

Ortswechsel zu einem Mann, der selbst wie ein Kunstwerk aussieht: Dämonen und Blumen verteilen sich über seine Arme, ein riesiger Samurai ist auf dem Rücken zu sehen und ein japanischer Soldatenhelm verläuft über Brust und Hals. Jörg Kothner (32) liebt die japanische Tradition und hat sich die Motive, von Kopf bis Fuß, überall auf den Körper tätowieren lassen.

„Ich rechne bei Tattoos nur noch in Körperteilen“, sagte er. Sein erstes Tattoo habe der ehemalige Fußballer mit 18 Jahren gehabt. „Schon als Kind haben mich Tattoos fasziniert – als ich volljährig war, habe ich mir direkt einen Totenkopf auf die Wade tätowieren lassen“, erzählte Kothner. Seine Jungs hätten das neue Tattoo echt „cool“ gefunden, die Mädchen damals eher weniger.

Beim Tätowieren solle man nicht an Geld sparen und sich die Motive vorher gründlich überlegen, warnte Kothner. „Man trägt das Tattoo für sein ganzes Leben mit sich und wenn es einem nicht gefällt, ist das frustrierend“, ergänzte er.