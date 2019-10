Für jeden Geschmack etwas dabei : So läuft das Bonn-Fest 2019 in der Innenstadt

So läuft das Bonn-Fest 2019 in der Innenstadt

Bonn Auch an diesem Wochenende, hat das Bonn-Fest in der Innenstadt wieder einiges zu bieten. Ein bunter Mix aus Musik, Tanz und Theater soll zahlreiche Menschen ins Zentrum locken. Besonderen Fokus legen die Veranstalter dabei auf das Programm für junge Leute.

Das Bonn-Fest 2019 ist in vollem Gange: Nach der Eröffnung am vergangenen Freitag, bei der neben verschiedenen Ensembles der Universität Bonn auch die „Münchener Freiheit“ („So lang man Träume noch leben kann“) für Begeisterung sorgte, pulsiert das kulturelle Leben an diesem Wochenende in der gesamten Innenstadt.