Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn : So lässt sich digitaler Hass bekämpfen

Bonn. Rechtsextremismusexperten der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn informieren über umstrittene Inhalte von Imageboards im Internet. Beleidigungen sind dort an der Tagesordnung.

„Stellen Sie sich die schlimmsten Ihnen bekannten Beleidigungen vor und multiplizieren Sie sie mit zehn“, so Schwarz. Dann habe man ungefähr die Art der Beleidigungen, die auf Imageboards, auch Chans genannt, Alltag seien. Nicht selten gehe es in den Diskussionen um politische Themen – Migration, Klimawandel oder Antisemitismus. Doch nicht nur für die Leugnung des menschengemachten Klimawandels werden die Plattformen genutzt, Unterhaltungsthemen fänden ihren Platz dort ebenfalls, so die Expertin. Animes oder lustige Katzenbilder erwecken teils den Anschein, dass die Foren gar nicht so problematisch sind. Das und die „provokante Sprache“, die von Rechtsextremen als Köder genutzt werde, locke die relativ jungen, potentiellen Nutzer an.

Gefahr auch Offline

„Neue Definition terroristischer Gruppierungen“

Was die Imageboards so erfolgreich macht, sei „die Gemeinschaft, in der die Nutzer machen können, was sie wollen“, stimmten Schwarz und Rathje überein. Vollständigen Schutz vor terroristischen Angriffen könne es niemals geben. Was jetzt nötig sei, so die Referentin, sei eine „neue Definition terroristischer Gruppierungen“. Immerhin hätte kein Nutzer einen Mitgliedsausweis, über den man ihn rückverfolgen könne. Und: Die Internetkompetenz in den Behörden müsse ausgebaut werden, sagte Schwarz mit einem Schmunzeln. Sie rief dazu auf, „heftige Beleidigungen nicht zu normalisieren und gab den Rat, sich „aus psychischen Gründen“ auf die Arbeit der Forscher und Behörden zu verlassen und die Plattformen nicht selbst zu nutzen.