Bei kalten Temperaturen : So können Sie Obdachlosen in Bonn helfen

Bonn Bis unter den Gefrierpunkt fallen die Temperaturen in den kommenden Monaten. Insbesondere Obdachlose haben damit zu kämpfen. So können Sie ihnen helfen.

Zuflucht für Obdachlose

Wohnungslose Männer in Bonn finden rund um die Uhr Zuflucht in der Notübernachtung im Prälat-Schleich-Haus des Caritasverbandes in der Thomastraße 36. Sie haben die Möglichkeit, dort zu übernachten und verpflegt zu werden. Täglich von 8 bis 17.30 Uhr bietet die Caritas darüber hinaus für alle Obdachlosen einen Tagesaufenthalt in der City-Station in dem Gebäude. In Frostnächten ist das Angebot auch nachts geöffnet. Hunde sind dort allerdings nicht gestattet. Wie die Caritas auf Anfrage erklärt, gibt es dafür eine Vereinbarung mit dem Bonner Tierheim. Die Vierbeiner können dort für die Nacht abgegeben und am nächsten Morgen wieder abgeholt werden.