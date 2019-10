Pendler berichten : So funktioniert die Mobilitätsgarantie in Bonn

So funktioniert die Mobilitätsgarantie in Bonn

Bonn SWB-Kunden in Bonn machen gute Erfahrungen mit der Kostenerstattung bei Bus- oder Bahnausfällen. Bisher gibt es 1200 Anträge auf Erstattung.

Dass man sich auf die Stadtwerke Bonn (SWB) bisweilen so wenig verlassen kann wie auf den Wetterbericht , hat Klaus Schmitz schon oft erlebt. Regelmäßig muss der Küdinghovener ins Beueler Zentrum. Und immer wieder einmal wartet er an der Haltestelle vergebens auf einen Bus der Linie 636. Die sei "stark von Ausfällen betroffen", sagt Schmitz - und weil die Busse regulär nur jede halbe Stunde fahren, ist das eigentlich besonders unangenehm.

Es gibt aber neben allgemeinen Klagen zur Unpünktlichkeit auch konkrete Kritik: Marion Fiedler wendet ein, mit der Erstattung von 25 Euro komme sie per Taxi nicht nach Hause. Leon Elias Heimbürger hat die Mobilitätsgarantie rund 20 Mal für Fahrten im Bonner Stadtgebiet in Anspruch genommen. Die SWB hätten die Regelungen "gedreht und gewendet", um nicht zahlen zu müssen. Ihm sei zudem "Betrug vorgeworfen" worden. Mit Hilfe der Schlichtungsstelle Nahverkehr NRW habe er aber 90 Prozent seiner Ansprüche durchgesetzt und sei inzwischen fast nur noch mit dem Auto unterwegs.

Den Stadtwerken hat das Erstattungsversprechen in den vergangenen Jahren reichlich zusätzliche Arbeit beschert. Dabei spiegelt die Zahl der Anträge auch die gewachsene Unpünktlichkeit der Bonner Busse und Bahnen wider. Wurden im vergangenen Jahr insgesamt 988 Anträge auf Erstattung gestellt, so waren es 2019 bis zum 15. Oktober bereits 1201, berichtet Konzernsprecherin Veronika John.

Die meisten Fahrgäste machten dabei auch aus Sicht der SWB berechtigte Anliegen geltend. 2018 seien insgesamt 58 Anträge abgelehnt worden, so John. In diesem Jahr waren es erst fünf. Trotzdem halten sich die Kosten für den städtischen Verkehrsbetrieb, der sie in seinem Bereich selbst übernehmen muss, in Grenzen. 2018 lagen sie bei rund 16.000 Euro. In diesem Jahr wird die Summe allerdings merklich höher ausfallen. Bis Mitte Oktober wurden bereits 19.000 Euro ausgezahlt.