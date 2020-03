Hürth-Kalscheuren : Signalstörung sorgt für Beeinträchtigungen am Bonner Hauptbahnhof

Bonn Aufgrund einer Signalstörung in Hürth-Kalscheuren kommt es derzeit zu großen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Fernzüge in Richtung Köln halten derzeit nicht am Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und Andernach.



Der Bonner Hauptbahnhof war am Dienstagmorgen für mehrere Stunden vom Fernverkehr abgeschnitten. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es aufgrund einer Signalstörung in Hürth-Kalscheuren zu erheblichen Beeinträchtigungen. Der Fernverkehr wurde über Bonn-Beuel umgeleitet, es hielt kein Fernzug am Bonner Hauptbahnhof, in Remagen und Andernach.

Gegen 9.15 Uhr meldete die Bahn dann, dass die Züge in Richtung Koblenz die Bahnhöfe in Andernach, Remagen und Bonn wieder anfahren konnten. In Richtung Köln werden die Züge aber weiterhin über Bonn-Beuel umgeleitet.

Auch im Nahverkehr kommt es zu Behinderungen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn geht derzeit davon aus, dass die Störung noch bis in die Mittagsstunden andauern wird.