Bonner Uni meldet geschlossene Sicherheitslücke : Daten von Bonner Studierenden waren einsehbar

Die Bonner Universität meldet eine Sicherheitslücke in ihrer Hochschul-Software, die mittlerweile geschlossen werden konnte. Sensible Daten von Studenten waren abrufbar, aber nicht manipulierbar. Foto: dpa/Volker Lannert

BONN Die Bonner Universität hat eine Sicherheitslücke in ihrer Hochschulmanagement-Software entdeckt und geschlossen. Persönliche Daten wie Namen und Adressen von Studenten waren potenziell für Dritte einsehbar.

Die Bonner Universität hat eine gravierende Sicherheitslücke in ihrer Campus-Software entdeckt und geschlossen. Wie Uni-Sprecher Andreas Archut am Freitagabend mitteilte, seien personenbezogene Daten potenziell für Dritte „für einen längeren Zeitraum“ sichtbar gewesen. Das Hochschulrechenzentrum sprach von Namen, Matrikelnummern, Adressen und Geburtsdaten. Die Sicherheitslücke sei in der Hochschulmanagement-Software aufgetreten, die neben der Bonner Uni weitere Hochschulen nutzten. Aus Sicherheitsgründen sei das elektronische Vorlesungsverzeichnis „BASIS“ kurzfristig außer Betrieb genommen worden. „Inzwischen konnte das Problem mit Hilfe des Softwareherstellers behoben werden“, so Archut.