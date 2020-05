Sexualdelikt in Bonn : Unbekannter greift 24-Jährige in Endenich an

Symbolbild. Foto: DPA

Bonn Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine 24-jährige Frau in Endenich angegriffen. Er soll sie auf den Boden gedrückt und ihr in den Schritt gefasst haben. Die Polizei bittet um Hinweise.



Ein unbekannter Mann soll am Mittwochabend eine 24-Jährige in Bonn-Endenich angegriffen und ihr in den Schritt gefasst haben. Der Täter soll der Frau zunächst gefolgt sein, sie dann von hinten auf den Boden gedrückt und ihr in den Schritt gefasst haben, wie die Polizei mitteilt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging die Frau gegen 23.45 Uhr von der Ecke Auf dem Hügel/Hermann-Wandersleb-Ring zum Bussteig B der Bushaltestelle „Auf dem Hügel“, als sie von dem Mann angegriffen wurde. Dieser soll ihr zuvor mindestens 100 Meter gefolgt sein. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Beiden. Durch die Schreie der 24-Jährigen wurden mehrere Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und traten auf ihre Balkone. Daraufhin lies der Mann von der Frau ab und flüchtete in Richtung Bonner Innenstadt.