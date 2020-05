Sexualdelikt in Bonn : Polizei veröffentlicht Phantombild nach Angriff in Endenich

Bonn Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine 24-jährige Frau in Endenich angegriffen. Er soll sie auf den Boden gedrückt und ihr in den Schritt gefasst haben. Die Polizei hat nun ein Phantombild veröffentlicht und bittet um Hinweise.



Ein unbekannter Mann soll am Mittwochabend eine 24-Jährige in Bonn-Endenich angegriffen und ihr in den Schritt gefasst haben. Der Täter soll der Frau zunächst gefolgt sein, sie dann von hinten auf den Boden gedrückt und ihr in den Schritt gefasst haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da der Mann bislang nicht ermittelt wurde, veröffentlichten die Ermittler am Freitag ein Phantombild des Mannes.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging die Frau gegen 23.45 Uhr von der Ecke Auf dem Hügel/Hermann-Wandersleb-Ring zum Bussteig B der Bushaltestelle „Auf dem Hügel“, als sie von dem Mann angegriffen wurde. Dieser soll ihr zuvor mindestens 100 Meter gefolgt sein. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Beiden. Durch die Schreie der 24-Jährigen wurden mehrere Anwohner auf das Geschehen aufmerksam und traten auf ihre Balkone. Daraufhin lies der Mann von der Frau ab und flüchtete in Richtung Bonner Innenstadt.

Da eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter ergebnislos verlief, bittet die Polizei nun um Hinweise und veröffentlichten nun auf richterlichen Beschluss ein Phantombild. Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er hat den Angaben zufolge einen „dunkleren Hautteint“ und eine sportlich-schlanke Statur. Er soll dunkle, seitlich kurz eingeschnittene Haare und einen etwa vier Zentimeter langen gepflegten Vollbart tragen. Bekleidet war er mit einem grauen, an der Rückseite längerem T-Shirt, einer schwarzen Hose und Sneakern. Er soll Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben.

