Diskussion um Bonner Busbahnhof : Stadt muss Pläne für Zentralen Busbahnhof noch prüfen

Bonn Während die Planungen für den Zentralen Busbahnhof nach wie vor nicht spruchreif sind, soll der Umbau der Straße Am Hauptbahnhof voraussichtlich nächstes Jahr beginnen. Radstreifen werden rot eingefärbt.

Vor dem Hauptbahnhof ist nun folgendes geplant: Auf beiden Seiten der Straße Am Hauptbahnhof soll ein Radweg angelegt werden. Der Radverkehr in Richtung Rabinstraße wird über die Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ und anschließend auf einem 1,60 Meter breiten Schutzstreifen geführt. In Richtung Hauptbahnhof werden die Radler ab Thomas-Mann-Straße zunächst über einen drei Meter breiten Rad-und Gehweg und ab der Einmündung Herwarthstraße auf einem eigenen Schutzstreifen auf der Fahrbahn geführt.

Haltestelle in Richtung Auerberg und Beuel soll zudem ausgebaut werden

Zudem hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, ein Planfeststellungsverfahren für die in dem Zusammenhang nötigen Verlegungen der Schienenanlagen und der Haltestellen zu beantragen. Vorgesehen ist, die Straßenbahngleise in Richtung Auerberg und Beuel um bis zu 3,30 Meter beziehungsweise in Richtung Dottendorf um 2,70 Meter zu verschieben und sie nach der Kurve in die Thomas-Mann-Straße an die derzeitige Lage anzuschließen.