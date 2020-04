Schwerer Unfall auf der Römerstraße : Zwei Verletzte nach Verfolgungsjagd in Bonn

Auf der Römerstraße hat es in der Nacht auf Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Bei einem schweren Unfall in Bonn sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bevor er in ein parkendes Fahrzeug fuhr.



In der Nacht auf Donnerstag hat es einen schweren Verkehrsunfall auf der Römerstraße in Bonn-Castell gegeben, der sich gegen 3.30 Uhr ereignete. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Polizisten hatten in der Innenstadt die Verfolgung eines Audis aufgenommen, der ihnen auf der Oxfordstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen war. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs auf.

Laut Polizeiangaben verlor der Streifenwagen mehrfach den Sichtkontakt, konnte dem Fluchtwagen aber dennoch folgen. Die Verfolgung führte über den Belderberg, die Rheingasse, die Josefstraße und die Sandkaule. Auf der Römerstraße in Höhe der Beethovenhalle geriet der Audi schließlich ins Schleudern, rammte einige parkende Autos und krachte schließlich in einen abgestellten BMW.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dem Audi der gesamte Motorblock herausgerissen. Schwer zerstört kam er, umgeben von einem Trümmerfeld aus abgesplitterten Teilen beider Fahrzeuge, an der Kreuzung Römerstraße/Rosental zum Stehen. Der BMW wurde ebenfalls stark beschädigt und durch die Kollision einmal um die eigene Achse geschleudert, wobei er einen kleinen Baum fällte, der auf dem Fußweg stand. Für Aufräumarbeiten musste die Straße in der Nacht für längere Zeit gesperrt werden.

