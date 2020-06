Unterricht nach Corona-Lockdown : So lief der Neustart an Grundschulen in Bonn ab

Hereinspaziert: Konrektor Alexander Katzer achtet darauf, dass die Kinder der Karlschule nur einzeln eintreten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Grundschulkinder und Lehrer in Bonn erleben ihren ersten gemeinsamen Schultag nach acht Wochen Pause. Eltern kritisieren derweil das NRW-Ministerium.

Tobias Hillebrand sieht mit seinem Visier vor dem Gesicht ziemlich cool aus. Mit seinem Stellvertreter Alexander Katzer (er trägt Maske) steht der Leiter der Karlschule am frühen Montagmorgen am Haupteingang der Grundschule. Es ist der erste Tag, an dem alle Grundschüler wieder gleichzeitig zur Schule gehen dürfen.

Zwei Jungen aus der dritten Klasse stehen etwas abseits. Sie müssen noch auf den Einlass ihres Jahrgangs warten. Die Kinder sollen nicht alle auf einmal durch das Treppenhaus gehen. Auf die Frage, worauf sie sich denn am meisten freuten, antwortet einer der beiden: „Auf die Ferien“. Da müssen Hillebrand und Katzer herzhaft lachen.

Stadtschulpflegschaft kritisiert Ministerium Vorsitzender Beutgen: Elternschaft ist gespalten Nicht alle Eltern freuen sich, dass die Grundschüler seit diesem Montag wieder gemeinsam im Klassenverband unterrichtet werden. Der Bonner Stadtschulpflegschaftsvorsitzende Andreas Beutgen spricht von einer gespaltenen Elternschaft, viele sähen die komplette Öffnung der Schulen 14 Tage vor Ferienbeginn, wie er selbst auch, eher skeptisch. „Ich verstehe natürlich alle Eltern, die froh sind, dass ihre Kinder endlich wieder regulär in die Schule gehen können“, sagt er. Dem NRW-Schulministerium wirft er vor, es sich zu einfach zu machen, indem es die Probleme, die mit einer Corona-Infektion an einer Schule entstünden, auf die Ferien abschiebe. Denn sollte sich ein Kind in der Schule infizieren, müssten gleich alle Mitschüler und deren Familien in Quarantäne. Wer da Urlaub geplant habe, hätte dann das Nachsehen. lis

Mit ihnen wachen auf dem Schulhof zwei Kolleginnen darüber, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Alle Kinder tragen Mund- und Nasenschutz – auch die drei Mütter, die ihre Kinder gegen acht Uhr am Schulhof abliefern. „Ich bin froh, dass mein Sohn endlich wieder jeden Tag zur Schule gehen darf“, sagt eine von ihnen. Eine andere Mutter nickt heftig. „Mein Mann und ich arbeiten, das war jetzt schon sehr mühsam. Sie können ein Grundschulkind ja noch nicht alleine zu Hause lassen.“

Kinder dürfen Masken während des Unterrichts abnehmen

Vor der Klasse 2b von Julia Herget im zweiten Stock der Karlschule an der Dorotheenstraße stehen die Kinder Schlange. Bevor sie sich auf ihren Platz setzen, ist Händewaschen angesagt. Laura (8) steht am Waschbecken, das gleich neben der Eingangstür hängt, und beeilt sich. „Ja, bin ich“, nuschelt sie durch den Mundschutz, als sie gefragt wird, ob sie aufgeregt ist. Schließlich sieht sie ihre Freundinnen seit Wochen erstmals alle auf einmal wieder. Klassenlehrerin Herget hat die Heftordner, auf dem die Namen der Kinder stehen, zur besseren Orientierung auf die Tische gestellt. So findet jedes Kind schnell seinen Platz. Die Masken dürfen die Kinder während des Unterrichts abnehmen. Lehrerin Herget auch, sie zieht sie lediglich wieder auf, wenn sie einem Kind nahe kommen muss, um ihm etwas zu erklären.

Laura hat sich inzwischen neben Minette gesetzt. Der Junge strahlt. Auch er freut sich sichtlich, wieder mit allen Klassenkameraden zusammen sein zu können. „Ja“, sagt er, „das war manchmal schon langweilig zu Hause“. Klar, es gab täglich Hausaufgaben. „Die habe ich nicht immer gemacht“, gibt er freimütig zu. Aber die für diesen Tag, die hat er dabei, sagt er und zieht stolz sein Heft aus seinem Ranzen.

Angelika Kolf leitet die Klasse 2a. Auch sie hat Hefte mit den Namen der Kinder auf die Tische ausgelegt, damit sich alle schnell setzen können und niemand herumläuft. Denn die Tische sind anders als früher nicht mehr in Gruppen angeordnet. Lehrerin Kolf hat sich wie die Kollegen für den eigentlich an Grundschulen kaum noch üblichen Frontalunterricht entschieden. „Das ist ein kleiner zusätzlicher Infektionsschutz“, hofft sie. „So sprechen die Kinder nur in eine Richtung.“

Hillebrand ist sichtlich stolz auf seine Schützlinge. 196 Kinder gehen derzeit bei ihm zur Schule, darunter viele Kinder mit Migrationshintergrund. „Der erste Schultag mit allen Kindern ist heute sehr diszipliniert abgelaufen“, freut er sich. Sein Lob gilt auch den Kollegen, die alles bis ins Detail vorbereitet haben. Sie hätten sich in den vergangenen Wochen sehr um die Kinder und Familien gekümmert. Einmal wöchentlich seien auf dem Schulhof die Hausaufgaben an die Eltern verteilt worden. Für bedürftige Familien gab es zudem täglich ein Lunchpaket, die die Küche des nahegelegenen Robert-Wetzlar-Berufskollegs hergerichtet hatte. Jetzt ist Hillebrand froh, dass wieder soetwas wie Normalität an der Schule einkehren darf.

OGS-Betreuung als Kritikpunkt

Ähnlich positiv über den „ersten Schultag“ ist die Resonanz auch an anderen Bonner Grundschulen, erfährt der GA in einer kleinen Rundfrage. Die Frage, wie die Lehrkräfte sich angesichts des neuen Schulalltags vor Ansteckung schützen, steht allerdings auf einem anderem Blatt. Nicht zufrieden sind die meisten mit dem Hickhack um die OGS-Betreuung. Hieß es zuerst, die Kinder sollen aus Infektionsschutzgründen bis zu den Ferien nur im Klassenverband betreut werden, um nur eine Bezugsgruppe zu haben, so erreichte die Schulen und OGS-Träger jetzt ein Schreiben des Städtetags. Darin heißt es, dass laut Schulministerium die Kinder nun doch in einer zweiten Bezugsgruppe in der OGS betreut werden dürften.