Nitrat und Antibiotika : Schmerzmittel bleiben in Bonn im Abwasser

Bonn Nitrat und Antibiotika sowie andere Medikamente im Grundwasser: Aus Sicht vieler Landwirte, die am Dienstag in Bonn protestierten, sind das nicht Folgen von Überdüngung und Massentierhaltung, sondern undichter kommunaler Kanalnetze.

In der Stadtverwaltung will man von Geheimniskrämerei nichts wissen. "Das Abwasserbeseitigungskonzept aus dem Jahr 2017 ist öffentlich zugänglich und politisch beschlossen", sagt Tiefbauamtsleiter Peter Esch dem GA.

Aus den Unterlagen geht hervor: Der Stadt ist es in den letzten Jahren gelungen, im Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von 950 Kilometern die Schäden mit sofortigem Handlungsbedarf nahezu vollständig zu beseitigen. Dabei geht es nicht nur um einsturzgefährdete Kanäle, sondern auch um undichte. Der Anteil mittelfristig abzustellender Schäden nach dem Bewertungsmodell der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, ist in Bonn jedoch im Bundesvergleich überdurchschnittlich hoch. 2018 bestand bei Kanälen mit einer Länge von 85 Kilometern Länge kurzfristig Handlungsbedarf, bei 247 Kanalkilometern mittelfristig.

Sieben Prozent der Kanäle sind älter als 70, ein Drittel der Kanäle ist älter als 50 Jahre. Rund 20 Millionen Euro investiert die Stadt jährlich in die Sanierung und hat mit der Bezirksregierung vereinbart, nicht nur akute Schäden zu beseitigen. So soll sichergestellt werden, dass Nitrat in den Kläranlagen zu Stickstoff abgebaut wird und nicht in die Umwelt gelangt. Jedes Jahr werden mindestens fünf Prozent der Kanäle von Ingenieuren oder mit Videowagen überprüft.