Aufwendige Sanierung in Bonn : Das passiert unter der verhüllten Kirche St. Marien

Baubeauftragter Christoph Risse erklärt an der Kirchturmspitze von St. Marien, was die Arbeiter sanieren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Turm der Marienkirche in der Bonner Nordstadt ist vollständig eingerüstet und wird in den kommenden Monaten für eine Million Euro saniert. Für viel Arbeit sorgen die acht Maßwerke.

Weithin auffallend in der Bonner Nordstadt ist derzeit die Marienkirche, denn ihr Kirchturm ist bis in die Spitze, bis zum Wetterhahn in 77 Meter Höhe, eingerüstet. Doch nicht Verhüllungskünstler Christo war hier am Werk, sondern ganz profan ein Bauarbeiter – vielleicht von Christo inspiriert. Es fällt auf, dass der obere Teil in den vergangenen Wochen noch mit einer stabilen Kunststoffplane versehen wurde. „Das bringt sowohl Sicherheit für die Bauarbeiter, die auf dem Gerüst tätig werden müssen, als auch für Menschen und Sachen unten auf dem Boden, falls einem Arbeiter doch mal ein Hammer aus der Hand fallen sollte“, so Christoph Risse, Baubeauftragter im Kirchenvorstand der Pfarrei St. Petrus, zu der die unter Denkmalschutz stehende Marienkirche gehört.