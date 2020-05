Kunden stornieren Tickets : Rund 55.000 Tickets werden von den Veranstaltern umgebucht oder erstattet

Bonn Derzeit werden in Bonn rund 55.000 Tickets für Veranstaltungen von Theater und Beethoven Orchester storniert, umgebucht oder erstattet. Die Kunden müssen jedoch teilweise bis zum Sommer auf ihr Geld warten.

Doch Corona machte den Musikliebhabern einen Strich durch die Rechnung. Wie so viele kulturelle Veranstaltungen wurde auch dieses Konzert aufgrund der bestehenden Einschränkungen abgesagt. Zeitgleich erhielten die Bonner nach eigenen Angaben vom Theater ein entsprechendes Formular, damit der Ticketpreis erstattet wird. „Allerdings“, so bedauerten die Bonner, „sollten wir das Geld nicht vom Veranstalter, sondern von Bonnticket erhalten.“ Der Dienstleister sei für die Erstattung zuständig und würde sich automatisch melden. Das, so der Hinweis in dem Schreiben vom Theater, könne allerdings einige Zeit dauern.