Karneval im Rheinland : Was Jecken zum Bonner Rosenmontagszug 2020 wissen sollten

Was Jecken zum Bonner Rosenmontagszug 2020 wissen sollten

Am 24. Februar zieht der Rosenmontagszug wieder durch die Innen- und Altstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am 24. Februar werden Bonns Straßen bunt, laut und jeck: Der Rosenmontagszug zieht durch die Innen- und Altstadt. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Der Rosenmontag ist auch für die Bonner Jecken ein wichtiger Termin in der Karnevalszeit. Ehrensache also, dass sich kein Jeck den Bonner Festzug entgehen lässt. Unter dem Motto "Jötterfunke överall - Ludwig, Bonn un Karneval" steht das Bonner Prinzenpaar Prinz Richard I. und Bonna Katharina III.

Von der Thomas-Mann-Straße ziehen auch in diesem Jahr die rund 80 Wagen und Tausende kostümierte Jecken los, um die 3,8 Kilometer lange Wagenstrecke durch die Innen- und Altstadt bis zur Dorotheenstraße abzulaufen.

Zugweg und Sicherheit

Rund 220.000 Jecken sahen sich im vergangenen Jahr den Zug vom Straßenrand aus an - etwa 30.000 weniger als im Jahr davor. Doch einige Bonner ließen sich von den Sturmböen und Schauern beim Umzug im Jahr 2019 nicht abhalten. Dafür entschied Zugleiter Axel Wolf, dass aus Sicherheitsgründen auf Reit- und Bagagepferde verzichtet werden musste. Ob Pferde am 24. Februar am Rosenmontagszug mitgeführt werden können, ist noch nicht bekannt.