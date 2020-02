Jeckes Treiben in Bonn : Stadt Bonn zieht positive Zwischenbilanz zum Rosenmontagszug

Beste Stimmung beim Rosenmontagszug in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Jecken regieren Bonn. Am Montag ist der große Rosenmontagszug durch die Innen- und Nordstadt der Bundesstadt gezogen. Großer Jubel brach in der Jeckenschar aus, als es auf dem Marktplatz einen Heiratsantrag gab. Die Stadt Bonn hat ein erstes Zwischenfazit gezogen.

Zufrieden ist die Stadt Bonn nach bisherigem Stand mit dem Verlauf des Bonner Rosenmontagszuges. Wie das städtische Presseamt am Nachmittag mitteilte, sei er bis dahin erfreulich und ohne besondere Vorkommnisse durch Innen- und Nordstadt gezogen.

Der Stadtordnungsdienst, der mit 59 Mitarbeitern im Einsatz war, von denen 22 die Zug- und Rettungswege überwachten, vermeldete bis 16 Uhr 19 Falschparker, die Halteverbote missachteten und abgeschleppt werden mussten. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt zwölf weniger als im Vorjahr.

Foto: Meike Böschemeyer 29 Bilder Rosenmontagszug 2020 in Bonn (1).

22 weitere Mitarbeiter kontrollierten Jugendliche in der Altstadt, sechs in der Innenstadt. Laut Stadt wurden etwa 300 junge Jecken bis zum Nachmittag kontrolliert. Sie mussten rund 250 Flaschen Alkohol und somit 78 Flaschen weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr leeren. Dreimal mussten sie zudem ihre Zigaretten entsorgen (2019: 2). Eine stark betrunkene und hilflose Jugendliche musste zudem an Sanitäter übergeben werden. Im Vorjahr waren es zwei Personen.

Jugendliche bewarfen Zugteilnehmer mit Flaschen

Ärger erwartet einen Kioskbetreiber. Er erhielt eine Anzeige, weil er die erforderlichen Informationen zum Jugendschutz über die Abgabe von Alkohol und Tabakwaren an Jugendliche nicht im Geschäft ausgehängt hatte. Darüber hinaus fielen einige Jugendliche auf, weil sie Gläser und Flaschen vom Stadthausplateau in der Maxstraße auf den Zug warfen.

„Aus Sicht der Stadt ein nicht hinzunehmendes aggressives und gefährliches Verhalten, das in keiner Weise toleriert und geduldet werden kann. Wer so leichtfertig in Kauf nimmt, dass Zugteilnehmer und Jecken verletzt werden, hat am Rosenmontagszug nichts verloren“, sagte Carsten Sperling, Abteilungsleiter des Stadtordnungsdienstes. Die Polizei nahm die Personalien der Randalierer auf.

Einen ruhigen Rosenmontag vermelden bisher auch Feuerwehr und Rettungsdienst. Während die Wehrleute bis dato keinen Einsatz verzeichneten, hatte der Rettungsdienst acht, davon zwei mit Notarzt. Außerdem musste der Sanitätsdienst des Veranstalters 18 Mal Hilfe leisten.

Zufrieden ist die Stadt auch mit der Verteilung sogenannter Safe-Packs, die Mitarbeiter des Bonner „event sprinters“ in der Altstadt an Kinder und Jugendliche übergaben. Inhalt: Obst, Wasser und Heißgetränke. „Bereits am Nachmittag waren mehr als 350 Safe-Packs an Jugendliche verteilt worden - und die Zahl von 400 aus dem Vorjahr dürfte übertroffen werden“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Mitarbeiter des „event sprinters“ tauschten außerdem etwa 20 Liter alkoholische Getränke gegen Snacks, Trinktütchen oder Handschuhe ein.

Zug setzte sich gegen 12 Uhr in Bewegung

Die Bonner Innen- und Nordstadt war schon seit dem Morgen in fester Hand der Jecken, um kurz nach 12 Uhr setzte sich dann auch der Rosenmontagszug in Bewegung. Mit 5.920 Zug-Teilnehmern feiert die Bundesstadt in diesem Jahr einen neuen Rekord.

Pünktlich zum Start hörte auch der Regen auf. „Das Einzige, was heute noch regnen soll, ist Kamelle“, sagte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan bei der Begrüßung der Jecken auf dem Bonner Marktplatz.

Dort traf der Zug um kurz nach 12.30 Uhr ein - angeführt von Polizei und Technischem Hilfswerk. „Wir können allen Einsatzkräften für ihre Arbeit nur danken“, so Sridharan. Direkt hinter Polizei und THW führte eine große Schnecke den Zug an, auf der in großen Lettern das diesjährige Motto des Bonner Karnevals zu lesen war: „Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval.“

Großer Jubel brach in der Jeckenschar gegen 14.15 Uhr auf dem Bonner Marktplatz aus: Auf dem Wagen der Bönnschen Funkentöter gab es einen Heiratsantrag. Und: Sie sagte „Ja“. Auch auf dem Wagen der KG Narrenzunft gab es einen Antrag mit gleich schönem Ausgang.