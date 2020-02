Jeckes Treiben in Bonn : Bonner Rosenmontagszug ist gestartet

Der Bonner Rosenmontagszug steht ganz im Zeichen von Beethovens 250. Geburtstag. Foto: Richard Bongartz

Bonn Die Jecken regieren in Bonn: Am Montagmittag ist der große Rosenmontagszug durch die Bonner Innen- und Nordstadt gestartet. „Das einzige, was heute noch regnen soll, sind Kamelle“, sagte Oberbürgermeister Sridharan zum Start.

Die Bonner Innen- und Nordstadt ist schon seit dem Morgen in fester Hand der Jecken, um kurz nach 12 Uhr hat sich dann auch der Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Mit 5920 Zug-Teilnehmern feiert die Bundesstadt in diesem Jahr einen neuen Rekord.

Pünktlich zum Start hat auch der Regen nachgelassen: „Das einzige, was heute noch regnen soll, ist Kamelle“, sagte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan bei der Begrüßung der Jecken auf dem Bonner Marktplatz.

Dort traf der Zug um kurz nach 12.30 Uhr ein - angeführt von Polizei und Technischem Hilfswerk. „Wir können allen Einsatzkräften für ihre Arbeit nur danken“, so Sridharan. Direkt hinter Polizei und THW führte eine große Schnecke den Zug an, auf der in großen Lettern das diesjährige Motto des Bonner Karnevals zu lesen war: „Jötterfunke överall – Ludwig, Bonn un Karneval.“

