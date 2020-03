Coronavirus : Noch keine neuen Pläne für Hofgartenkonzerte und KunstRasen in Bonn

Kommt Robbie Williams nach Bonn oder nicht? Foto: Nick Ansell

Bonn/Köln Alle aktuellen Veranstaltungen in Bonn und der Region sind wegen der Corona-Krise abgesagt worden. doch was ist mit Konzerten, die etwas weiter in der Zukunft liegen, etwa den Hofgarten-Konzerten mit Robbie Williams und anderen Hochkarätern?

Das für Juni auf der Insel Grafenwerth geplante Konzert des Pink Floyd-Schlagzeugers Nick Mason und seines Projekts Saucerful of Secrets wird auf Juni 2021 verschoben. „Die Gesundheit unserer Besucher, Musiker und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, sagt der Bonner Konzertveranstalter Ernst Ludwig Hartz. „Wir sind in Gesprächen mit den Behörden und melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt.“

Zu anderen großen Events in Bonn wie den Konzerten auf der Hofgartenwiese und der KunstRasen-Reihe gebe es bisher keine anderen Pläne, so Hartz. Auf der Hofgartenwiese sind im Mai Konzerte mit bis zu 25.000 Besuchern vorgesehen, darunter Kraftwerk, Robbie Williams und Die Fantastischen 4.

Für viele andere Shows habe er bereits neue Termine vereinbaren können, so Hartz. Hier eine Übersicht der bislang verlegten Konzerte: