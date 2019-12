Robbie Williams auf der Hofgartenwiese : Konzertkarten für Telekom-Kunden bereits vergriffen

Bonn Robbie Williams kommt nach Bonn, 25.000 Fans werden auf der Hofgartenwiese erwartet. Karten für Telekom-Kunden waren nach wenigen Minuten vergriffen. Wer noch Tickets kaufen will, muss sich nun bis Donnerstag gedulden.

Wenn Robbie Williams am 18. Mai kommenden Jahres auf die Bonner Hofgartenwiese kommt, werden 25.000 Fans erwartet. Die Telekom hat für das Konzert einen siebenstelligen Betrag investiert und hält so ihr Versprechen, im Beethoven-Jahr einen Weltstar in die Stadt zu holen.

So gesehen liegt der Vorverkauf für die Tickets vorerst wieder auf Eis: In den freien Verkauf kommen die Karten am Donnerstag. Dann sind sie ab 10 Uhr für 55 Euro unter anderem über ga-bonn.de/tickets erhältlich. Zu Mondpreisen sind erste Tickets auch schon in der Auktionsplattform ebay aufgetaucht: Dort werden bis zu 350 Euro für zwei Karten aufgerufen.