Telekom holt britischen Popstar : Robbie Williams gibt einziges Deutschland-Konzert in Bonn

Robbie Williams gibt einziges Deutschland-Konzert in Bonn

Bonn Bonn und die Welt feiern 2020 Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag – und Robbie Williams feiert mit. Die Telekom holt den britischen Superstar nach Bonn. Er gastiert am 18. Mai auf der Hofgartenwiese.

„Ich freue mich, dass ich im nächsten Jahr nach Bonn kommen werde. Ob ihr es glaubt oder nicht: Ich komme wegen Beethoven“, ließ Robbie Williams im Vorfeld verlauten. Der Popstar verspricht den 25.000 Menschen, die das Konzert am Montag, 18. Mai 2020, verfolgen können, „eine riesige Geburtstagsparty und ein großartiges Konzert“. Es ist das einzige Deutschland-Konzert des Superstars in 2020. Die Telekom investiert für die Veranstaltung einen siebenstelligen Betrag.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am 19. Dezember. Die Tickets kosten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 55 Euro. Telekom-Kunden erhalten bereits ab dem 16. Dezember die Chance auf Tickets zum Preis ab 45 Euro. Das Konzert wird live über die Plattformen der Telekom gestreamt.

Robbie Williams singt im Bonner Hofgarten

Und damit nicht genug der Ehre für Bonns berühmtesten Sohn. Der Telekom-Konzern stellte am Freitag bei einer Pressekonferenz in seiner Bonner Zentrale weitere Bestandteile seines Festprogramms zum Beethoven-Jahr 2020 vor. Unter anderem zeigt die Telekom mit der BTHVN-2020-App via Smartphone einen jungen Beethoven im Alter von 22 Jahren.