Defekt am Schwimmbecken in Bonn

Köln/Bonn In der Rheinschule in Bonn Endenich ist das Lehrschwimmbecken außer Betrieb genommen worden. Nun soll eine Firma klären, wann das Schwimmbad wieder genutzt werden kann.

Die Stadt Bonn hat das Lehrschwimmbecken in der Rheinschule in Endenich außer Betrieb genommen. Grund dafür sei ein Defekt am Hubboden des Beckens. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, seien die Schulen und Vereine, die das Schwimmbad nutzen, informiert worden.