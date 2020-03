Wo kommen die denn her? : Schildkröten sonnen sich in der Bonner Rheinaue

Bonn Schildkröten gehören neben Nutrias zu den exotischen Bewohnern der Rheinaue. Die Tiere wurden vermutlich dort ausgesetzt. Die ersten Exemplare genießen nach dem Winter nun die zögerlichen Sonnenstrahlen.

Ursprünglich stamme die Schildkrötenart aus Nordamerika, sagt Chmela. Mittlerweile ist sie eine der am häufigsten vorkommenden Wasserschildkröten. Erkennbar ist sie an den gelben Flecken auf der Haut. Und eine beträchtliche Lebenserwartung hat sie auch: Über ein halbes Jahrhundert werden die Tiere alt. „Eigentlich eignen sich diese Tiere nicht als Haustiere, wenn man sie hier halten will“, stellt der Leiter der biologischen Station mit Sitz in Dransdorf klar.

Alleine die Lebenserwartung sei so hoch, dass sogar Nachfahren der Halter sich noch um die Schildkröte kümmern müssten. Es fehle Bewusstsein dafür, dass „die süßen Kleinen“ mit anfangs bis zu sieben Zentimetern Körpergröße bis auf über 30 Zentimeter wachsen können. „Die sind halt groß“, fasst Chmela zusammen. Vor einem Kauf sollten sich potentielle Halter „gut überlegen, was solche Tiere brauchen.“ Vorteilhaft sei beispielsweise ein großer Gartenteich.

Flusskrebse, Halsbandsittich und Co. : Diese fremden Tierarten sind in Bonn heimisch geworden

Die Biologische Station für Bonn gibt es seit fast 20 Jahren. 2012 weitete sie ihre Zuständigkeit auch auf den Rhein-Erftkreis aus. Die Aufgaben der Station sind vielfältig , zu ihnen gehören: Erfassung wildlebender Tiere und Pflanzen, Erstellung von Pflegekonzepten in Schutzgebieten und Beratung von Landwirten. In ganz NRW gibt es mittlerweile über 40 Biostationen. Weitere Informationen gibt es auf biostation-bonn-rheinerft.de.

Eine Gefahr für andere Tierarten stellen sie aber nicht dar. Die europäische Sumpfschildkröte sei in der Region ohnehin ausgestorben, sogenannte mögliche Verdrängungseffekte kämen also nicht zustande. Die Population der Schildkröten unterstützt die Biologische Station als Naturschutzverband nicht aktiv, so Chmela: „Die ausgewilderten Tiere müssen selbst klarkommen, in der Regel schaffen sie das aber.“