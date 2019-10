Freizeittreff in Bonner Rheinaue ausgebrannt : Ferienprogramm im „Quasi“ fällt nach Brand aus

Foto: Axel Vogel Der Freizeittreff „Quasi“ in der Bonner Rheinaue ist abgebrannt.

Bonn Der Freizeittreff „Quasi“ in der Bonner Rheinaue ist in der Nacht auf Dienstag komplett ausgebrannt. Die Stadt Bonn vermutet Brandstiftung und musste das Herbstferienprogramm in der Rheinaue komplett absagen.

In der Bonner Rheinaue ist in der Nacht zu Dienstag der Freizeittreff „Quasi“ in Flammen aufgegangen und wurde komplett zerstört. Wie die Feuerwehr mitteilt, gingen gegen 2.35 Uhr gleich mehrere Notrufe von Anrufern ein, die von einem hellen Feuerschein aus Richtung des Holzgebäudes berichteten.

Nachdem auch die Polizei bestätigt hatte, dass in dem Park der etwa 20 mal 20 Meter große, anderthalbgeschossige Freizeittreff, der sich oberhalb der großen Blumenwiese angrenzend an das Parkrestaurant befindet, in Vollbrand stand, erhöhte die Feuerwehr die Alarmierungsstufe und war in der Spitze mit 70 Kräften im Einsatz. „Schon beim Einfahren in die Rheinaue konnten wir die Flammen sehen. Als wir dann vor Ort eintrafen, stand der Freizeittreff bereits in Vollbrand“, sagte Jörg Schneider, Pressesprecher der Bonner Feuerwehr.

Zur Brandbekämpfung von Außen setzte die Wehr fünf Löschrohre ein und konnte so ein Übergreifen auf das angrenzende Parkrestaurant verhindern. „Wir hatten einen immensen Funkenflug, den wir mit einem Wassernebel aber von anderen Gebäuden fernhalten konnten, sagte Schneider.

In der Bonner Rheinaue ist der Freizeittreff Quasi vollständig niedergebrannt. Foto: Axel Vogel

Gegen 4 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer in ihrer Gewalt. Die Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten dauerten bis etwa 13.30 Uhr an. Was sich in dem Gebäude befand, ist noch unbekannt. Laut Schneider wird es von der Stadt aber vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit verwendet.

Die Brandursache ist bislang ebenso wie der Sachschaden unklar. „Wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Dienstagmorgen. Die Brandermittler der Polizei wollen sich am Mittag vor Ort ein Bild machen. Die Stadt Bonn geht nach GA-Informationen von Brandstiftung aus.

Der Freizeittreff "Quasi" in der Bonner Rheinaue (Archivfoto). Foto: Ronald Friese

Dirk Dötsch, seit 2000 Wirt des angrenzenden Parkrestaurants, sagte, dass Vandalismus zwar vor allem in den Sommermonaten immer mal ein Thema sei, sich die Situation durch die Rheinauenstreife zuletzt aber deutlich verbessert hatte.

Wie die Stadt am Nachmittag mitteilte, muss das Herbstferienprogramm für Kinder und Jugendliche aufgrund der kompletten Zerstörung des Freizeittreffs komplett ausfallen. „Ein Ausweichquartier für das ausgebrannte Gebäude gibt es nicht. Wie es am Standort weitergeht, steht derzeit noch nicht fest“, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr kontrollierte am Morgen noch mit Wärmebildkameras die Brandstelle auf mögliche Glutnester. Auch Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt waren vor Ort und zeigten sich tief betroffen. „Das ist eine Katastrophe“, sagte einer von ihnen dem GA, „der Freizeittreff ist hier eine Institution.“

Dötsch konnte das, was in der Nacht geschehen ist, am Morgen noch gar nicht glauben. Die Nachbarschaft mit der Jugendeinrichtung sei immer sehr harmonisch gewesen. Gerade zuletzt, nachdem der Spielplatz in der Rheinaue erneuert worden war, sei es immer ein schönes Miteinander gewesen - wovon auch sein Geschäft profitierte. Erfahren hatte Dötsch von dem verheerenden Brand gegen 6 Uhr von seiner Sekretärin, die von der Feuerwehr informiert worden war.

„Der Freizeittreff Quasi hatte immer eine besondere Position unter den Kinder- und Jugendfreizeitstätten, weil er nicht inmitten eines Wohnquartiers lag. Es gab immer Nutzer, die aus dem ganzen Stadtgebiet und dem Rhein-Sieg-Kreis kamen“, erklärte Jugendamtsleiter Udo Stein.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem Brand gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.