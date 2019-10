Feuerwehr im Großeinsatz : Freizeittreff in Bonner Rheinaue in Flammen aufgegangen

Foto: Ulrich Felsmann In der Bonner Rheinaue ist der Freizeittreff Quasi vollständig niedergebrannt.

Bonn Der Freizeittreff „Quasi“ in der Bonner Rheinaue ist in der Nacht zu Dienstag komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Die Brandursache ist bislang unklar.

In der Bonner Rheinaue ist in der Nacht zu Dienstag der Freizeittreff „Quasi“ aus Holz in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilt, gingen gegen 2.35 Uhr gleich mehrere Notrufe von Anrufern ein, die von einem hellen Feuerschein berichteten.

Nachdem auch die Polizei bestätigt hatte, dass in dem Park ein etwa 20 mal 20 Meter großer, anderthalbgeschossiger Freizeittreff, der sich oberhalb der großen Blumenwiese, angrenzend an das Parkrestaurant befindet, im Vollbrand steht, erhöhte die Feuerwehr die Alarmierungsstufe und war in der Spitze mit 70 Kräften im Einsatz. „Schon beim Einfahren in die Rheinaue konnten wir die Flammen sehen. Als wir dann vor Ort eintrafen, stand der Freizeittreff bereits im Vollbrand“, sagte Jörg Schneider, Pressesprecher der Bonner Feuerwehr.

Zur Brandbekämpfung von Außen setzte die Wehr fünf Löschrohre ein und konnte so ein Übergreifen auf das angrenzende Parkrestaurant verhindern. „Wir hatten einen immensen Funkenflug, den wir mit einem Wassernebel aber von anderen Gebäuden fernhalten konnten, sagt Schneider.

Gegen 4 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Feuer in ihrer Gewalt. Die Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten dauern an. Was sich in dem Gebäude befand, ist noch unbekannt, laut Schneider wird er von der Stadt aber vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit verwendet.

Die Brandursache ist bislang ebenso wie der Sachschaden unklar. „Wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Polizeisprecher Robert Scholten am Dienstagmorgen.