Rhein in Bonn : Mordkommission ermittelt nach Vorfall auf Hotelschiff

Am Freitagmorgen stiegen Passagiere auf ein anderes Schiff an der Landebrücke 15.

Bonn Im Rhein bei Bonn haben Polizei und Rettungskräfte vergeblich nach einer Frau gesucht, die von einem Schiff ins Wasser gefallen sein soll. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, ein Verbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Am Freitagmorgen kamen auch Taucher zur Landebrücke 15, wo das Schiff lag. Diese kamen nach Angaben von Robert Scholten, Sprecher der Polizei Bonn, schließlich jedoch nicht zum Einsatz. Der 42-Jährige befindet sich aktuell bei der Polizei und wird vernommen. Nach seinen Angaben soll es einen Streit zwischen ihm und der Vermissten gegeben haben, in dessen Folge die 25-Jährige an Deck ging und schließlich in den Rhein stürzte. Von ihr fehlt bislang jede Spur.