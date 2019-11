Luftreinhalteplan für Bonn : Auf Abschnitt der Reuterstraße gilt bald Tempo 30

Bonn Die Stadt Bonn macht ernst: Ab 1.Januar 2020 soll auf der Reuterstraße zwischen Am Botanischen Garten/Kirschallee und Bonner Talweg nur noch Tempo 30 gelten. Damit soll das drohende Fahrverbot auf der Reuterstraße verhindert werden.

Die Maßnahme ist Teil des sogenannten Entlastungspaket Reuterstraße und im überarbeiteten Luftreinhalteplan für die Bundestadt von der Bezirksregierung Köln verbindlich festgesetzt worden. Weitere verbindlich festgesetzte Bestandteile des Luftreinhalteplans sind eine Änderung der Beschilderung auf den Autobahnen rund um Bonn, um die Verkehr vor allem in Richtung Süden von der Reuterstraße weg- und über die Autobahnen umzuleiten. Die Stadt teilte am Mittwoch mit, sie gehe davon aus, dass die zuständigen Behörden im Land und bei der Bezirksregierung Köln diese Maßnahmen ebenfalls zeitnah umsetzen werden.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat im Zusammenhang mit der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) am 14. Januar 2020 zu Vergleichsverhandlungen eingeladen. Bekanntlich hatte das Verwaltungsgericht Köln vor fast einem Jahr bestimmt, dass auf der Reuterstraße ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit Motoren bis Euro 5 und Benziner der Klassen Euro 1 und 2 sowie auf dem Belderberg in der Bonner City ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren und älter sowie Benzinautos der Klassen Euro 1 bis 3 gelten solle.

Land NRW hatte Berufung eingelegt

Gegen den Richterspruch hatte das Land NRW Berufung eingelegt, über die im Sommer verhandelt werden sollte. Der Termin wurde aufgrund des überarbeiteten Luftreinhalteplans auf Januar verschoben. Grundsätzlich will die Stadt Bonn, so teilte sie außerdem mit, mit einer Vielzahl von Maßnahmen wie beispielsweise Bus-Nachrüstungen, mehr Busse und Bahnen, mehr E-Fahrzeuge, bessere Fahrradwege und Verkehrsbeeinflussung einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität an den kritischen Punkten erreichen - und so Fahrverbote auch auf dem Belderberg zu verhindern.