Prozess am Landgericht : Rentner entblößt sich vor Kindern in Bonn

Paragraphen-Symbole hängen am Eingang des Landgerichts Bonn. Foto: dpa/Oliver Berg

Bonn. Bereits im September 2018 hat das Bonner Amtsgericht einen Rentner wegen sexuellen Missbrauchs zu einer Freiheitsstraße von acht Monaten verurteilt. Der heute 71-Jährige ging in Berufung, das Landgericht verwarf die Berufung, das Oberlandesgericht entschied jedoch, dass die Schuldfähigkeit des 71-Jährigen überprüft werden muss.

„Eklig“ fand die Neunjährige das Verhalten des Rentners: Ein heute 71-Jähriger hatte sich vor vier Kindern entblößt, die am Abend des 31. Juli 2016 auf einem Bonner Schulhof spielten. Wegen sexuellen Missbrauchs hatte ihn das Bonner Amtsgericht daher am 10. September 2018 zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Dagegen war der Mann in Berufung gegangen, die vom Landgericht im April des folgenden Jahres verworfen wurde. Nun hat das Oberlandesgericht entschieden, dass das Urteil zwar an sich nicht zu beanstanden ist, dass aber die Frage einer möglichen „altersbedingten Enthemmung“ und der damit eventuell verbundenen verminderten Schuldfähigkeit nicht ausreichend erörtert worden sei. So musste sich am Mittwoch erneut das Landgericht mit dem Fall beschäftigen. Der Angeklagte hatte aber seine Hausaufgaben nicht gemacht. Um die vom OLG aufgeworfene Frage zu klären, hatte der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmitz-Justen dem Rentner nämlich aufgegeben, sich vorab bei einem Gutachter vorzustellen. Das hatte der Mann, ohne Gründe zu nennen, unterlassen und so begann das Verfahren mit einem klaren Hinweis: Es gebe nun verschiedene Möglichkeiten, so Schmitz-Justen. Und die seien nicht alle erfreulich. So komme zum Beispiel auch eine sechswöchige Unterbringung infrage, in deren Rahmen dann die offenen Fragen geklärt werden könnten.

An der Tat besteht laut Gericht kein Zweifel: An jenem Abend betrat der Angeklagte das Schulgelände und stellte sich zunächst rund 20 Meter von den spielenden Kindern entfernt neben eine unter einem Vordach aufgestellte Tischtennisplatte. Dort öffnete er seine Cargohose und begann mit sexuellen Handlungen an sich. Im weiteren Tatverlauf näherte er sich dann den Kindern bis auf etwa zehn Meter und soll – so steht es in dem erstinstanzlichen Urteil – „zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass sie ihn sehen konnten“.

Die drei Spielgefährten der Neunjährigen im Alter von sieben und fünf Jahren konnten das Geschehen überhaupt nicht einordnen und gemeinsam wandte sich die Kindergruppe wenig später an eine eintreffende Mutter, die mit ihren Inline-Skatern unterwegs gewesen war, während die Kinder auf dem Schulgelände spielten. Auf Rat einer befreundeten Polizistin, zeigte die Mutter die Tat an.