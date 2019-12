Pflanzaktion im Wald : Neue Bäume für den Kottenforst

Die Familien Böhmer und Mengel helfen beim Pflanzen von Jungbäumen im Bonner Kottenforst. Foto: Stefan Knopp

Venusberg Das Regionalforstamt lädt Bürger mit der „Aktion Zukunftswald“ zum Pflanzen von Setzlingen bei idealen Bedingungen ein. Der Boden war nicht gefroren und es regnete nicht.

Von Stefan Knopp

„Hau das CO 2 weg!“ Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis das Bäumchen, dem dieser Auftrag auf einer kleinen Holzscheibe mitgegeben wurde, diesen erfüllen kann. Ulrich Krause und seine Familie haben ihn ja erst am Samstag im Kottenforst jenseits des Kinderheims Maria im Walde gepflanzt. Und man muss dem Baum die Daumen drücken, dass er sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann, denn nicht alle Bäume in einer Pflanzgruppe schaffen es.

Zum ersten Mal hatte das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft die „Aktion Zukunftswald“ angeboten: Menschen konnten nach vorheriger Anmeldung im Wald Bäume pflanzen. Jeweils etwa 350 Stieleichen, Rotbuchen und Wildkirschen stellte das Amt dafür zur Verfügung. Laut Amtsleiter Uwe Schölmerich gab es rund 90 Anmeldungen. Weil sich darunter aber viele Familien befanden, war die Zahl der Baumpflanzer höher.

„Das ist eine tolle Aktion“, meinte Ulrich Krause aus Meckenheim, der überzeugt ist, dass man etwas tun muss, um das Klima zu schonen. „Es ist nicht so leicht, seine Lebensweise zu ändern. Aber das hier kann ich sofort machen.“ Er sei oft mit dem Fahrrad auf dem Professorenweg unterwegs und sehe dort die umgestürzten oder gefällten Fichten. Dieser Anblick motiviere ihn noch mehr. Auch Karin Schneider, ebenfalls aus Meckenheim, dürfte diesen Anblick kennen. Sie ist Försterin im Innendienst sowie ausgebildete Waldpädagogin und war mit der ganzen Familie gekommen. „Ich möchte meinen Kindern zeigen, wie das geht mit dem Baumpflanzen“, sagte sie. „Im eignen Garten geht das so schlecht.“ Für Tochter Clara (6) war das eine spannende Aufgabe. „Ich mag Bäume und finde Bäume interessant und wichtig. Und sie machen Sauerstoff.“ Deshalb sollte es von ihnen so viele wie möglich geben.

Die Bedingungen waren ideal: Der Boden war nicht gefroren und es regnete nicht. Manche Teilnehmer hatten ihre eigenen Spaten mitgebracht, aber die Forstleute stellten auch Arbeitsmaterial. Und die Leute bekamen vorab eine Einweisung von Baumexperten. Im Pflanzgebiet seien die Fichten komplett raus, sagte Valentin Wiesmeyer vom Regionalforstamt. Jetzt wolle man dort mehr Mischwald anlegen. Die Bäume werden in Gruppen gepflanzt, um zu gewährleisten, dass möglichst viele davon durchkommen.

Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft Bildung im Auftrag des Umweltschutzes Das Forstamt im Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist für eine Gesamtwaldfläche von rund 60 000 Hektar zuständig, die in 27 Reviere aufgeteilt ist. Damit ist es das zweitgrößte Regionalforstamt in Nordrhein-Westfalen. Es entstand 2007 im Rahmen der Forstreform aus den ehemaligen Forstämtern Bonn, Eitorf und aus Teilen des Forstamtes Bergisch Gladbach. Zu den Aufgaben des Regionalforstamtes gehören die naturnahe Bewirtschaftung des Staatswaldes, die Förderung von Maßnahmen im Wald, die Sicherung des Waldes, die Naturschutz- und Landschaftspflege, Jagd und die Umweltbildung. Eine der Bildungsmaßnahmen ist die Initiative „Miteinander im Wald“, mit der Nutzer für einen vernünftigen Umgang mit dem Wald als Erholungsgebiet, aber auch Lebensraum sensibilisiert werden sollen. Infos auf www.wald-und-holz.de unter „Einrichtungen“. kpo

Bäume befinden sich seit zwei Jahren in Extremsituation

Warum das alles nötig ist? „Die Bäume sind jetzt seit zwei Jahren in einer Extremsituation.“ Bis zu 25 Zentimetern Bodentiefe habe sich der Waldboden inzwischen etwas regeneriert, aber darunter fehle es noch immer an Wasser. Das sei aber nicht erst seit Kurzem ein Problem: Seit 1984 sei ein zunehmendes Baumsterben zu beobachten, so Wiesmeyer.

Zu den fleißigen Baumpflanzern gehörten auch die Familien Böhmer und Mengel aus Bonn. Die Aktion mache Spaß und habe Sinn, meinten sie. „Man kann aktiv etwas tun und nicht nur drüber reden.“ Es sei gut für die Umwelt, sagte Rebekka (11). „Die Bäume wandeln ja CO 2 in Sauerstoff um. Wenn wir Bäume abholzen, müssen wir auch neue pflanzen.“