Urteil vor Gericht : Angeklagte überfallen mehrere Supermärkte

Bonn Ein Duo muss wegen schweren Raubs hinter Gitter. Auf das Konto der Täter gehen sechs Überfälle auf Märkte in der Region in einem Jahr. Er sei kein Intensiv- sondern ein Intensivsttäter, machte der Richter einem Täter deutlich.

Gemeinsam verübte das Duo im Jahr 2018 insgesamt sechs Überfälle auf Supermärkte in Sankt Augustin, Bonn, Hennef und Troisdorf, den Markt in Sankt Augustin überfielen sie sogar gleich zweimal. Obwohl es immer der Jüngere war, der mit einer Sturmhaube über dem Kopf und einer ungeladenen Schreckschusspistole in den Händen in die Märkte stürmte, stufte die Kammer die Tatbeteiligung des Älteren als deutlich gravierender ein: Sowohl die Idee zu den Überfällen als auch das gesamte Equipment stamme von dem Komplizen, war sich das Gericht sicher.