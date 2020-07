Schärfere Regelungen für Raser : Mehr Fahrverbote in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

In den vergangenen Wochen waren viele Autofahrer so schnell unterwegs, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Die neuen und schärferen Regeln für Verbote bei Rasern, die seit Ende April gelten, stehen in der Kritik und könnten sogar ausgesetzt werden. Derweil ist die Zahl der Fahrverbote in Bonn und der Region seitdem gestiegen.

Seit dem 28. April gelten in Deutschland neue und schärfere Regeln für Verbote bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung , rechtliche Unsicherheiten führen jedoch aktuell zu Diskussionen zwischen Bund und Ländern. Eine einheitliche Linie darüber, ob die neuen Regeln vorerst ausgesetzt werden, gibt es nicht. Der Bund forderte die Länder in dieser Woche auf, ab sofort den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden.

Unabhängig von der Diskussion ist die Zahl der Fahrverbote in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis seit Einführung der neuen Novelle der Straßenverkehrsordnung gestiegen. Die Bonner Polizei hat im Mai und im Juni 3809 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, teilte die Behörde auf Anfrage mit. „Wir haben 135 Fahrzeugführer gemessen, die aufgrund der Geschwindigkeit ihren Führerschein abgeben müssten“, sagte Sprecher Michael Beyer. 90 von ihnen wurden innerhalb von Ortschaften geblitzt, 45 außerhalb. Nach den neuen Bußgeldern droht ein Monat Führerscheinentzug, wer innerorts 21 und außerorts 26 Stundenkilometer zu schnell fährt. Die Polizei, die für die Stadt Bonn, den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sowie für die Städte Königswinter und Bad Honnef zuständig ist, leitet die Verstöße an die Bußgeldstelle der Stadt Bonn weiter. Diese kümmert sich um die Verfahren.

Höherer Wert bei weniger Kontrollen

Zum Vergleich: Im Mai und Juni des vergangenen Jahres hat die Polizei 5471 Verstöße festgestellt. Die Differenz hat laut Beyer vor allem einen Grund: „Coronabedingt haben wir weniger Kontrollen durchgeführt“, sagt er und kündigt an, dass diese nach und nach wieder verstärkt werden sollen. 53 Verkehrsteilnehmer mussten in dem Zeitraum ihren Führerschein abgeben, 37 von ihnen hat die Polizei im Ort geblitzt, die 16 anderen außerhalb.

„Trotz weniger Kontrollen ist das in diesem Jahr ein eindeutig höherer Wert“, sagt Beyer. Demnach musste im Vorjahreszeitraum rund jeder hundertste seinen Führerschein abgeben, jeder 28. war es in diesem Jahr. „Die Anzahl der Verstöße spricht eher dafür, dass die neuen Regeln noch nicht im Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer angekommen sind“, sagt Beyer.

Den Spitzenwert innerorts hat ein Autofahrer geliefert, der auf der Rottbitzer Straße in Bad Honnef-Rottbitze geblitzt wurde. Statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde war dieser mit Tempo 104 unterwegs. Dem neuen Bußgeldkatalog nach hat dies eine Geldstrafe von 280 Euro, zwei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zur Folge. Teuer und folgenreich dürfte es auch für einen Autofahrer werden, der auf der L123 zwischen Wachtberg-Berkum und Arzdorf geblitzt wurde. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer, der Fahrer fuhr 66 Kilometer pro Stunde zu schnell - Rekordwert in den vergangenen zwei Monaten für außerhalb einer Ortschaft. Den Mann erwartet ein Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate ohne Führerschein.