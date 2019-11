Linie RB48 : Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn

Köln/Bonn Die rechte Rheinseite ist dem Betreiber der Linie RB48 National Express nach am Morgen gesperrt. Grund dafür sei eine technische Störung im Bereich Brühl. Eine Prognose zum Ende ist noch nicht bekannt.

Auf der Strecke zwischen Köln und Bonn kommt es am Morgen offenbar zu einer Sperrung auf der rechten Rheinseite. Das teilte die Betriebsleitzentrale in Duisburg mit. Alle Züge der Regionalbahn 48 enden und beginnen damit in Köln. Wie lange die Störung andauern soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.