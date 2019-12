Arbeiten am Bonner Hauptbahnhof : Züge der RB 30 zwischen Bonn und Bad Godesberg entfallen

Bonn Zu Veränderungen im Fahrplan kommt es am Freitag zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und Bad Godesberg. Fahrten der Regionalbahn 30 entfallen an diesem Tag.

Wer mit der Regionalbahn 30 am Freitag, 13. Dezember, vom Bonner Hauptbahnhof in Richtung Bad Godesberg fahren möchte, schaut in die Röhre. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, fallen an dem Tag alle Züge der Linie auf dieser Strecke aus.