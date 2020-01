Radfahrer in Bonn muss abspringen : Autofahrer überrollt Fahrrad und begeht Fahrerflucht

In Bonn wurde am Mittwochabend ein Fahrrad überrollt. (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Am Mittwochabend hat ein Autofahrer in Bonn Fahrerflucht begangen. Durch seine Fahrweise soll er einen Radfahrer dazu genötigt haben, von seinem Fahrrad abzuspringen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Bonn-Dottendorf hat ein Auto am Mittwochabend ein Fahrrad überrollt. Nach Angabe der Polizei fuhr ein 54-Jähriger auf seinem Fahrrad gegen 21.30 Uhr auf der Winzerstraße in Richtung Venusberg, als er in Höhe der Quirinstraße einem Auto Vorfahrt gewährte.