Nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen : Rentner verklagt Bonner Schule

Bonn Ein Rentner hat sich an einer Fachschule in Bonn auf eine Stelle als Ausbilder im Hauswirtschaftsbereich beworben. Weil er nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden war, klagte er gegen das Unternehmen vor dem Arbeitsgericht Bonn.

Die Schule war auf der Suche nach einem „Fachanleiter aus den Bereichen Küche, Hauswirtschaft und Nähen“. Der Kläger bewarb sich auf die Stellenanzeige mit dem Hinweis, dass er Rentner sei, und bat um ein Gehaltsangebot auf Vollzeitbasis, teilte das Arbeitsgericht am Montag in einer Presserklärung mit. In seiner Bewerbung habe der Rentner mitgeteilt, dass er eine Anleitung zum Nähen indes nicht leisten könne. Außerdem benötige er ein vom Arbeitgeber gestelltes Appartement in nächster Betriebsnähe.