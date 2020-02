Messerangriff auf Ex-Freund in Bonn : „Wie ein Roboter habe ich die Tat begangen“

Messerangriff auf Ex-Freund in Bonn

Bonn Eine 23 Jahre alte Frau muss sich seit Donnerstag wegen versuchten heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht verantworten. Am ersten Prozesstag räumte die Frau die Vorwürfe ein.

Nach einem nächtlichen Messerangriff auf ihren schlafenden Ex-Freund muss sich seit Donnerstag eine 23-Jährige wegen versuchten heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Bonner Landgericht verantworten. Am 5. September 2019 soll die Angeklagte so lange auf den 25-Jährigen eingestochen haben, bis es ihm gelang, ihr das Messer abzunehmen. Anschließend wählte sie den Notruf, bestellte einen Rettungswagen und flüchtete. Kurze Zeit später jedoch kehrte sie zurück und ließ sich widerstandslos festnehmen. Seitdem befindet sie sich in einer psychiatrischen Klinik.