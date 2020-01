Promi-Darts-WM : Promis und Darts-Profis battlen sich im Bonner Maritim Hotel

Promis und Darts-Profis trafen sich Samstagabend im Bonner Maritim Hotel. Foto: Ingo Firley

Bonn Wenn Comedian Markus Krebs kaum Witze macht, ein als Pabst verkleideter Fan aus Arnsberg in der ersten Reihe sitzt und dann auch noch die neue Dart-Queen Fallon Sharrock die erste 180 wirft, dann ist wieder Promi Dart WM, live übertragen auf Pro 7.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Drei Tage nach dem WM-Finale im Londoner Ally Palley genossen sechs Dart-Stars an der Seite von ambitionierten und entsprechend nervösen Promis die Just-for-Fun-Veranstaltung im mit 2000 enthusiastischen Fans gefüllten großen Saal des Maritim-Hotels in Bonn. „Es entspannt mich, wenn ich mit einem Pascal Hens über Handball sprechen kann“, meinte Deutschlands erfolgreichster Dart-Profi Max Hopp, der in Bonn gemeinsam mit Sport-Kommentator Frank „Buschi“ Buschmann um den Promi-WM-Titel spielte.

Was die Dart-Prominenz angeht, war in Bonn die Creme de la Creme der PDC, der Professional Darts Corporation, vertreten. An der Spitze: der frisch gebackene Weltmeister Peter Wright, den die Fans im Maritim entsprechend lautstark empfingen. Aber auch der von Wright im WM-Finale bezwungene Weltranglistenerste, Michael van Gerven aus den Niederlanden, nahm den tosenden Applaus der Bonner Dart-Fans sichtlich erfreut entgegen.

Van Gerven spielte im Übrigen mit Handball-Weltmeister Pascal Hens um den Titel, der erst weit nach Mitternacht vergeben wurde. Wright gab sich an der Seite von Fußballprofi Max Kruse gewohnt treffsicher. Lediglich die Nummer drei der Order of Merrit, der Weltrangliste der PDC, der Waliser Gerwyn Price, schallten Buhrufe entgegen. Der ehemalige Rugby-Profi hatte sich im Halbfinale in London gegen Peter Wright daneben benommen, als er einen Dart hauchzart am Kopf von Wright vorbeiwarf. In Bonn gab sich Price dann aber an der Seite von Influencerin Sarrah Harrison lammfromm.