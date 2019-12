Event im Maritim-Hotel : Diese Stars kommen zur Promi-Darts-WM 2020 nach Bonn

Michael van Gerwen (r) und Tim Wiese haben die Promi-Darts-WM bei der Premiere 2017 gewonnen. 2020 findet das Event in Bonn statt. Foto: Caroline Seidel

Bonn “One Hundred and Eighty“ schallt es am 4. Januar 2020 durch das Maritim Hotel. In Bonn findet erstmals die Promi-Darts-WM von ProSieben statt. Jetzt steht fest, welche Promis und Profis antreten.

Termin und Ort der Promi-Darts-WM 2020 in Bonn

Am 4. Januar 2020 findet die Promi-Darts-WM 2020 erstmals in Bonn statt. Darts-Profis kämpfen jeweils gemeinsam mit prominenten Hobby-Spielern im Maritim Hotel um den Titel - nur drei Tage nach Ende der Darts-WM in London.

Diese Profis kommen zur Promi-Darts-WM 2020 in Bonn

Die Weltstars des Darts kommen nach Bonn: Unter anderem der Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Deutschlands größtes Dartstalent Max Hopp sowie Phil Taylor, mit 16 WM-Titeln erfolgreichster Spieler des Sports. Außerdem sind noch Gerwyn Price und Peter Wright dabei.

Diese Promis sind Promi-Darts-WM 2020 in Bonn

Als Prominente sind bei der Promi-Darts-WM 2020 Fußballer Max Kruse (mit Peter Wright), Handballer Pascal Hens (mit Michael van Gerwen), Sport-Kommentator Frank Buschmann (mit Max Hopp), Influencerin Sarah Harrison (mit Gerwayn Price) und Moderator Daniel Boschmann (mit Phil Taylor) dabei.

Die Promi-Darts-WM 2020 in Bonn, im TV und Stream

Die Tickets für das Event im Maritim-Hotel sind bereits ausverkauft. Die Promi-Darts-WM 2020 läuft im Fernsehen auf ProSieben. Die Live-Ausstrahlung ist am 4. Januar ab 20.15 Uhr zu sehen. Wer die Sendung verpasst, kann sie online kostenlos in der Wiederholung über ProSieben.de oder den Streamingdienst Joyn sehen.

Weitere Infos zur Promi-Darts-WM

Bereits zum vierten Mal findet das von ProSieben veranstaltete Event statt. Nachdem die WM zweimal in Düsseldorf und einmal in Köln ausgetragen wurde, werfen die Spieler nun in Bonn auf die Scheibe. Die Darts-Profis treten dabei gemeinsam mit einem Prominenten in Zweierteams an. In Bonn werden nun die Nachfolger von Max Hopp und Schauspieler Jimi Blue Ochensknecht gesucht, die das Turnier im vergangenen Januar gewinnen konnten.

Bisherige Sieger der Promi-Darts-WM