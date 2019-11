Event im Maritim-Hotel : Promi-Darts-WM 2020 findet in Bonn statt

Bonn “One Hundred and Eighty“ schallt es Anfang Januar durch das Maritim Hotel. In Bonn findet erstmals die Promi-Darts-WM von ProSieben statt. Mit dabei sind einige der derzeit besten Darts-Spieler sowie eine wahre Legende des Sports. Tickets sind bereits erhältlich.

Die Weltstars des Darts kommen nach Bonn: Unter anderem der Weltranglistenerste Michael van Gerwen, Deutschlands größtes Dartstalent Max Hopp sowie Phil Taylor, mit 16 WM-Titeln erfolgreichster Spieler des Sports, treten bei der Promi-Darts-WM 2020 an, die Anfang Januar erstmals in der Bundesstadt stattfindet. Gemeinsam mit prominenten Hobby-Spielern kämpfen sie am 4. Januar im Maritim Hotel um den Titel - nur drei Tage nach Ende der Darts-WM in London.

Bereits zum vierten Mal findet das von ProSieben veranstaltete Event statt. Nachdem die WM zweimal in Düsseldorf und einmal in Köln ausgetragen wurde, werfen die Spieler nun in Bonn auf die Scheibe. Die Darts-Profis treten dabei gemeinsam mit einem Prominenten in Zweierteams an. In Bonn werden nun die Nachfolger von Max Hopp und Schauspieler Jimi Blue Ochensknecht gesucht, die das Turnier im vergangenen Januar gewinnen konnten.