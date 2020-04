Alltagshelden in der Corona-Krise : Polizeibeamter Heiko Dietz ist Ansprechpartner in allen Lebenslagen

Auch in Corona-Zeiten im Einsatz: der Meckenheimer Polizist Heiko Dietz. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Bonn/Region Als Polizeibeamter ist Heiko Dietz auch in Krisenzeiten Tag und Nacht im Einsatz. Er ist als Wachdienstführer in der Polizeiwache Meckenheim tätig.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Als Alltagsheld sieht sich Heiko Dietz aus mehreren Gründen nicht. Zum einen erledige er „nur“ seinen Job, argumentiert der 41-Jährige, der als Wachdienstführer in der Polizeiwache Meckenheim tätig ist. Zum anderen stehe er nicht allein – auch seine Kollegen seien während (vor und nach) der Corona-Krise im Einsatz. Dennoch: In Zeiten, in denen Menschen Abstand voneinander halten, Kontakte außerhalb der Familie quasi verboten sind und viele Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist Dietz (genau wie die anderen Beamten) auf der Straße unterwegs, ist in der Wache Ansprechpartner und arbeitet im Schichtdienst. Wenn auch ein wenig anders, als zu Nicht-Corona-Zeiten.

Zwei Schichten mit jeweils zwölf Stunden Dienstzeit

Zum einen wäre da sein Einsatzort. Der liegt – vorübergehend – in Rheinbach. Nachts nämlich ist die Meckenheimer Wache für die Bürger dicht, außerdem gibt es dort im Moment tagsüber keine Anzeigenaufnahme. Auch die Einsatzzeiten haben sich geändert. Wurde bis vor wenigen Wochen in drei Schichten – früh, spät und nachts – gearbeitet, sind es jetzt zwei, die jeweils zwölf Stunden lang sind. „So wird weniger Personal gebunden, außerdem haben wir weniger Kontakt zueinander“ erklärt Dietz. Deutlich mehr Überstunden würden nicht anfallen, so der 41-Jährige.

Doch auch sonst hat das Virus denn polizeilichen Arbeitsalltag verändert. Denn, so Dietz, in vielen Bereichen sei es ruhiger geworden. Weniger Einbrüche, weniger Straßenkriminalität, weniger Unfälle. Der Grund ist naheliegend: „Es sind weniger Menschen draußen unterwegs.“ Da das Wetter gut sei, habe bisher – seinem Eindruck nach – auch die häusliche Gewalt nicht zugenommen. „Das wird sich aber vermutlich ändern, wenn man wegen des Wetters komplett zu Hause bleiben muss.“

Im Einsatzgebiet ist es insgesamt ruhiger geworden

Und wie fühlt es sich an, wenn man zu einem Einsatz gerufen wird und nicht weiß, ob das Gegenüber infiziert ist? „Mir wird nicht mulmig“, stellt Dietz fest. „Aber ich bin auch nicht vorbelastet und noch relativ jung.“ Zu einer Risikogruppe zähle er somit nicht. Außerdem informiere das Gesundheitsamt über mögliche Erkrankungen.

Dass es insgesamt ruhiger geworden ist, merke man auch in der Wache selbst, so Dietz. Wer aber Fragen hat, Hilfe sucht oder eine Anzeige erstatten möchte, kann vorbeikommen. Unter Auflagen. So führt der Weg durch eine Sicherheitsschleuse, „in die Wache muss man gar nicht mehr hinein“. Dann bekommen die Bürger ein Formular, füllen dieses aus, geben es zurück – und die Polizei leitet alles weitere in die Wege. Ohne „Kundenkontakt“. Rund um Corona drehen sich auch viele Fragen, mit denen die Beamten konfrontiert werden: Wer darf wann und mit wem unter freiem Himmel Sport machen? Kann ich mein Kind abholen, das bei meinem getrennt lebenden Partner in einem anderen Bundesland lebt? Und wie viele Kontakte sind wo erlaubt?, sind einige davon, berichtet Dietz.

Spezielle Einsätze in der Corona-Krisenzeit

Auch auf der Straße und in den Supermärkten ist Corona im Dienst derzeit allgegenwärtig. Einsätze, in denen man bereits aggressiven Käufern erklären muss, warum sie nicht zehn Pakete Toilettenpapier mitnehmen dürfen, habe es schon gegeben, berichtet der 41-Jährige. Außerdem habe man „einen Blick darauf, wo sich Personengruppen bilden oder wo Cafés unrechtmäßig geöffnet sind“.

Zu Beginn der Krise sei das häufiger vorgekommen. „Es war schon schwierig, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, warum die Bolzplätze geschlossen sind.“ Im Endeffekt aber habe es funktioniert. Mit teilweise krassen Mitteln. „Wenn man denjenigen vor Augen führt, dass eine Virusinfektion für die Großeltern tödlich sein kann, hinterlässt das einen bleibenden Eindruck“, so Dietz, der aus eigener Erfahrung weiß, wie sehr auch Kinder unter den Auflagen leiden. Sein Nachwuchs ist fünf und neun Jahre alt, seine Frau ist berufstätig, kann aber zu Hause arbeiten. „Wir wechseln uns ab. Erst wenn ich komme, kann sie arbeiten“, beschreibt der 41-Jährige die Nöte wohl vieler Familien. Dass die Kitas von jetzt auf gleich geschlossen wurden, war auch bei den Dietz’ ein Problem. „Wir könnten sie zwar in die Notbetreuung geben, wollen das aber vermeiden, so lange es geht.“