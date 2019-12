Ecke Thomas-Mann-Straße/Münsterstraße : Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb in Bonn auf frischer Tat

Bonn Dank eines Zeugenhinweises gelang es Beamten der Polizeiwache in Bonn-Zentrum in der Nacht zu Mittwoch, einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat zu stellen. Da dieser sich erheblich wehrte, wurde er auf das Polizeipräsidium gebracht.

Dank eines Zeugenhinweises gelang es Beamten der Polizeiwache in Bonn-Zentrum, einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat zu stellen. In der Nacht zu Mittwoch hatte ein Zeuge laut Polizei gegen 2.35 Uhr beobachtet, wie sich ein Unbekannter an einem Fahrradständer an der Ecke Thomas-Mann-Straße/Münsterstraße zu Schaffen machte.