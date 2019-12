Im Hofgarten : Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer in Bonn fest

Bonn Die Bonner Polizei hat am Mittwoch im Bonner Hofgarten zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Auch ein 44-jähriger Käufer ging den Beamten ins Netz. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen des Besitzes von Drogen ermittelt.

Ein Kunde der beiden: Ein 44-jähriger Mann. Nach erfolgtem Kauf setzte sich dieser in ein Auto und fuhr davon. Ein Streifenwagen folgte ihm und stellte und kontrollierte ihn in Beuel. In seiner Hand hielt der Mann einen Joint, in seinem Fahrzeug fanden die Beamten außerdem mehrere Konsumeinheiten Marihuana. Da ein Drogenschnelltest zudem positiv verlief, musste er zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Wache. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und leiteten gegen den Mann, der darüber hinaus auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, ein Ermittlungsverfahren ein.