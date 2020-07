Erneuter Einsatz von Polizei und Ordnungsdienst : Polizei kontrolliert mehr als 100 Personen am Bonner Rheinufer

Polizei kontrolliert mehr als 100 Personen am Bonner Rheinufer

Bonn Erneut haben Polizei und Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn Personen an den Bonner Rheinufern kontrolliert. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren dabei, über 100 Personen wurden überprüft.

Im Vorfeld wurde es schon angekündigt , in der Nacht zu Samstag rückten dann mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei und städtischem Ordnungsaußendienst aus, um an den Bonner Rheinufern erneut Personen zu kontrolieren.

Das Bonner Brassertufer stand dabei erneut im Mittelpunkt der Maßnahmen. Hier sind insbesondere in den Sommermonaten vermehrt feiernde Jugendliche und Heranwachsende unterwegs, die gerade auch an den Wochenendtagen bis in die Nachtstunden lautstark feiern. Die Stimmung ist dabei ofmals aggressiv und es kommt zu Ruhestörungen und Belästigungen entlang dieses Rheinuferbereiches. Die Folge: Strafanzeigen, Ingewahrsamnahmen und vorläufige Festnahmen.