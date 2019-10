Stadthaus Bonn : Polizei geht nach Feuer von Brandstiftung aus

Bonn Nach den zwei Bränden im Bonner Stadthaus geht die Polizei in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Die Stadt sorgt sich nun um die Sicherheit der Mitarbeiter. Lässt sich die Sicherheit verbessern?

Nachdem es binnen weniger als einer Woche zwei Mal im Stadthaus Bonn gebrannt hat, sorge man sich um die Sicherheit der Mitarbeiter, sagte der Personalratsvorsitzende Christoph Busch auf Nachfrage: "Viele fragen sich natürlich, was die Hintergründe sind, wenn es sich um Brandstiftung handeln sollte." Die Vorfälle von Donnerstag und Montag, die große Feuerwehreinsätze zur Folge hatten, hinterließen in der Mitarbeiterschaft eine gewisse Unsicherheit.

Das Thema werde auch bei der Personalratssitzung am Dienstagnachmittag im Sportpark Nord auf der Tagesordnung stehen. Wie schon Personalamtsleiter Andreas Leinhaas gegenüber dem GA zum Ausdruck brachte, meint auch Busch, die Verwaltung müsse sich Gedanken machen, wie sich kurz- und mittelfristig die Sicherheit verbessern ließe. Busch hält eine Aufstockung des Sicherheitspersonals für sinnvoll sowie das Installieren zusätzlicher Kameras. Ersteres habe die Verwaltung bereits in die Wege geleitet.

Zwei Brände im Untergeschoss des Stadthauses Bonn

Im Stadthaus hatte es am Montagnachmittag erneut gebrannt. Die Feuerwehr wurde nach Angaben des stellvertretenden Amtsleiters Carsten Schneider um 16.16 Uhr alarmiert. Im dritten Untergeschoss unter Parkdeck 2 sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Ein Räumungsalarm sei erfolgt, das Haus wurde evakuiert. Sowohl Berufsfeuerwehr als auch freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet rückten mit 70 Leuten aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte brennende Kartons in einem Abstellraum vor. Das Feuer bekamen sie schnell in den Griff, so Schneider. Der Räumungsalarm wurde zügig aufgehoben. „Im Anschluss haben wir mit der Entlüftung begonnen.“