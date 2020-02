Razzia am Mittwochmorgen : Polizei durchsuchte Wohnungen in Bonn nach Drogen

Die Polizei war am frühen Mittwochmorgen in Tannenbusch im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften war die Polizei am frühen Mittwochmorgen in Bonn im Einsatz. Die Beamten durchsuchten Wohnungen nach Drogen - nach GA-Informationen unter anderem in Tannenbusch und in Bad Godesberg.

Mehrere Wohnungen in Bonn haben Einsatzkräfte der Bonner Polizei am Mittwochmorgen ins Visier genommen. Nach GA-Informationen durchsuchten die Beamten unter anderem Wohnungen in der Oppelner Straße in Tannenbusch und in der Seufertstraße in Bad Godesberg nach Drogen - auch Spürhunde kamen zum Einsatz.

In Tannenbusch, wo auch Zivilermittler im Einsatz waren, soll eine Person festgenommen worden sein. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.