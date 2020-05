Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie : Polizei durchsucht Gartengrundstück in Friesdorf

Die Bonner Polizei durchsucht in Friesdorf einen Schrebergarten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Bonner Polizei durchsucht aktuell ein Gartengrundstück in Friesdorf. Der Schrebergarten in Friesdorf soll von einem Mann als Lebensmittelpunkt genutzt werden, der in Verdacht steht, Kinderpornografie zu besitzen. Durch Spezialkräfte der Polizei wurde er festgenommen.

Ein 42-Jähriger Mann, der eine Schrebergartenparzelle in der Nähe des Südfriedhofs in Bonn-Friesdorf hat, stehe im Verdacht, kinderpornografisches Material zu besitzen, bestätigte ein Polizeisprecher auf GA-Anfrage.

Am Donnerstag habe ein Zeuge einen Hinweis auf den Tatverdächtigen gegeben. Die Beamten hätten den Mann in seiner Gartenlaube angetroffen und in Gewahrsam genommen.

Spezialkräfte der Polizei NRW hatten die Verhaftung durchgeführt, da es beim Verdächtigen Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung gab. Erste Beweismittel wurden sichergestellt.

Das Gelände, auf dem sich die Gartenlaube befindet, wurde von der Polizei in der Nacht überwacht. Zuvor konnten zwei weitere Männer im Alter von 29 und 54 Jahren, die ebenfalls auf dem Grundstück angetroffen wurden, nach Feststellung der Personalien und Vernehmungen das Polizeipräsidium wieder verlassen.