Schaden vierstellig : Tatverdächtige sollen Druckerpatronen in Bonner Nordstadt gestohlen haben

Tatverdächtige sollen Druckerpatronen in Bonner Nordstadt gestohlen haben

Bonn Mit einer präparierten Tasche ausgestattet, sollen diese beiden Männer Druckerpatronen aus einem Geschäft in der Bonner Nordstadt gestohlen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zwei der Polizei noch unbekannte Männer sollen am 23. Januar aus einem Geschäft für Bürobedarf in der Bonner Nordstadt Druckerpatronen gestohlen haben, wie sie am Freitag bekanntgab. Die Patronen hätten einen Wert von etwa 1200 Euro. Die Tatverdächtigen hätten sich die Arbeit gezielt aufgeteilt und eine speziell präparierte Tasche benutzt.