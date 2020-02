Verspätungen bei Bus und Bahn : Politiker machen ihrem Ärger über Stadtwerke Bonn Luft

Eine Bahn fährt in Bonn in die Haltestelle Bonn-West ein. Zuletzt mehrten sich die Beschwerden über Verspätungen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Weil die Stadtwerke Bonn keinen Mitarbeiter zur gemeinsamen Sitzung der Planungsausschüsse der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises schickte, der den geplanten Vortrag zur Qualitätsoffensive bei Bus und Bahn halten konnte, gibt es nun Ärger.

Der Unmut der Politiker war schon vor Beginn der gemeinsamen Sitzung der Verkehrs- und Planungsausschüsse Bonns und des Rhein-Sieg-Kreises am Donnerstagabend im Bonner Stadthaus nicht zu überhören. Nach den nicht enden wollenden Beschwerden von Fahrgästen über Ausfälle und Unpünktlichkeit von Bussen und Bahnen in Bonn und der Region sollten Vertreter der Stadtwerke Bonn (SWB) und der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erläutern, was sie unternehmen, um den Beschwerden Rechnung zu tragen und die Qualität des ÖPNV-Angebots wieder deutlich zu steigern. Gekommen war indes lediglich Gunther Höhn von den KVB. Seine Kollegin von den SWB hatte wegen Krankheit abgesagt. Eine Vertretung gab es nicht.